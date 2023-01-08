



Врач, кормивший пирогами террориста, восстановлен на работе в Хадассе

Руководство больницы "Хадасса Эйн-Керем" в Иерусалиме отказывается от обвинений в адрес доктора Ахмеда Махаджаны, врача-специалиста отделения кардиоторакальной хирургии "Хадассы Эйн-Керем", которого подозревали в том, что он кормил террориста пирогами.



Из проекта соглашения, которое формируется в рамках чрезвычайного посредничества, продолжающегося в последние недели между врачом, руководством "Хадассы" и Медицинской ассоциацией, полученного "Исраэль Ха Йом", становится ясно, что дни, на которые он был отстранен от работы, также будут считаться его специализацией.



Соглашение еще не подписано, оно является неофициальным и пока не окончательным.



Жалобы на доктора Махаджана были поданы двумя офицерами полиции, которые в октябре прошлого года наблюдали в департаменте за террористом, совершившим теракт с применением ножа в Иерусалиме и получившим ранения от сил безопасности. Полицейские заявили, что врач подавал пациенту напитки и продукты не из больничной кухни, поздравлял его и называл задержанного "Шахидом" в присутствии сотрудниц отделения. Полицейские также утверждали, что он отказался представиться им и даже оскорбил одного из них.



После подачи жалобы и проведения слушаний врач-специалист был отстранен от работы.



После решительного протеста со стороны Медицинской ассоциации, которая заявила, что не было никаких юридических оснований для прекращения работы интерна, и резкой критики со стороны общественности и СМИ в адрес руководства "Хадассы", начался процесс посредничества между сторонами перед судьей в отставке Хилой Герстель.



Одним из основных вопросов, по которым до сих пор не решен спор в рамках медиации, является требование "Хадассы", чтобы в рамках соглашения о медиации доктор Махаджана принес извинения всем, кого он оскорбил своим поведением. Между сторонами до сих пор нет согласия по этому вопросу, и это главная причина того, что соглашение задерживается и до сих пор не подписано.



В формирующемся соглашении о посредничестве указано, что врач немедленно вернется к своей работе в больнице и будет продолжать оказывать самоотверженную помощь всем пациентам. Больница примет во внимание необходимость восполнить пробелы, образовавшиеся в период стажировки, и даже поможет добиться того, чтобы время его отсутствия считалось частью периода его стажировки в отделении. Из заключенного соглашения также следует, что стороны очень сожалеют об инциденте и таком повороте событий.

