



Впервые с 2006 года: Газу накрыли залпом ракетной артиллерии HIMARS



Во вторник, 10 октября, 334-й батальон "Раам" 282-й артиллерийской бригады впервые с 2006 года атаковал с помощью ракетных установок М 270 (модернизированный HIMARS на гусеничном ходу) военный объект террористической организации ХАМАС в секторе Газа.



В атаке использовались ракеты большой дальности с очень высокой точностью стрельбы типа Ромах.



За этими атаками стоят бойцы - мужчины и женщины, которые работают круглые сутки, защищая жителей юга страны.

