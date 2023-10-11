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Впервые с 2006 года: Газу накрыли залпом ракетной артиллерии HIMARS
11.10.2023 10:24 Аркадий Бочаровский

Впервые с 2006 года: Газу накрыли залпом ракетной артиллерии HIMARS


Во вторник, 10 октября, 334-й батальон "Раам" 282-й артиллерийской бригады впервые с 2006 года атаковал с помощью ракетных установок М 270 (модернизированный HIMARS на гусеничном ходу)  военный объект террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

В атаке использовались ракеты большой дальности с очень высокой точностью стрельбы типа Ромах.

За этими атаками стоят бойцы - мужчины и женщины, которые работают круглые сутки, защищая жителей юга страны.
 

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