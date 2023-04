Возобновились столкновения в мечети Аль-Акса

Вечером, 7 апреля, в мечети Аль-Акса возобновились столкновения между палестинцами и силами безопасности.



Соответствующее видео опубликовали в Twitter.



Столкновения возобновились после завершения пятничной полиции.



На территории комплекса были замечены флаги террористических организаций.



В настоящее время у ворот мечети находится много сотрудников сил безопасности.

Tension in Jerusalem Old City and Al Aqsa Mosque Gates pic.twitter.com/cuTo7rPZX2