Возобновились столкновения в мечети Аль-Акса
Вечером, 7 апреля, в мечети Аль-Акса возобновились столкновения между палестинцами и силами безопасности.
Соответствующее видео опубликовали в Twitter.
Столкновения возобновились после завершения пятничной полиции.
На территории комплекса были замечены флаги террористических организаций.
В настоящее время у ворот мечети находится много сотрудников сил безопасности.
Tension in Jerusalem Old City and Al Aqsa Mosque Gates pic.twitter.com/cuTo7rPZX2— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) April 7, 2023