



Возобновились столкновения в мечети Аль-Акса

Вечером, 7 апреля, в мечети Аль-Акса возобновились столкновения между палестинцами и силами безопасности.



Соответствующее видео опубликовали в Twitter.



Столкновения возобновились после завершения пятничной полиции.



На территории комплекса были замечены флаги террористических организаций.



В настоящее время у ворот мечети находится много сотрудников сил безопасности.