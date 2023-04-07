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Возобновились столкновения в мечети Аль-Акса
07.04.2023 20:53 Алина Груднева

Возобновились столкновения в мечети Аль-Акса

Вечером, 7 апреля, в мечети Аль-Акса возобновились столкновения между палестинцами и силами безопасности.

Соответствующее видео опубликовали в Twitter.

Столкновения возобновились после завершения пятничной полиции.

На территории комплекса были замечены флаги террористических организаций.

В настоящее время у ворот мечети находится много сотрудников сил безопасности.

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