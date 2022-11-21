



Возле блокпоста ЦАХАЛа в Самарии взорвался автомобиль палестинцев

В ночь на 21 ноября возле блокпоста ЦАХАЛа в Самарии сгорел палестинский автомобиль.

Машина взорвалась и загорелась незадолго до полуночи.

В ходе обыска были обнаружены два неразорвавшихся газовых баллона, взрывчатка и провод. Также в транспортном средстве нашли флаг НФОП.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Силы безопасности выясняют, было ли это попыткой теракта.