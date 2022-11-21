Возле блокпоста ЦАХАЛа в Самарии взорвался автомобиль палестинцев
В ночь на 21 ноября возле блокпоста ЦАХАЛа в Самарии сгорел палестинский автомобиль.
Машина взорвалась и загорелась незадолго до полуночи.
В ходе обыска были обнаружены два неразорвавшихся газовых баллона, взрывчатка и провод. Также в транспортном средстве нашли флаг НФОП.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Силы безопасности выясняют, было ли это попыткой теракта.
רכב פלסטיני התפוצץ ועלה באש אתמול בלילה סמוך לעמדת צה"ל במבוא דותן. במערכת הביטחון בודקים אם מדובר בניסיון להפעיל רכב ממולכד נגד כוח צה"ל, באופן שלא נראה כדוגמתו בשנים האחרונות@ItayBlumental pic.twitter.com/T2f7MN0U1g— כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2022