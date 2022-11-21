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Возле блокпоста ЦАХАЛа в Самарии взорвался автомобиль палестинцев
21.11.2022 12:03 Алина Груднева

Возле блокпоста ЦАХАЛа в Самарии взорвался автомобиль палестинцев

В ночь на 21 ноября возле блокпоста ЦАХАЛа в Самарии сгорел палестинский автомобиль.

 
Машина взорвалась и загорелась незадолго до полуночи.
 
В ходе обыска были обнаружены два неразорвавшихся газовых баллона, взрывчатка и провод. Также в транспортном средстве нашли флаг НФОП.
 
Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Силы безопасности выясняют, было ли это попыткой теракта.
 

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