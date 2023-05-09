



Возле Беэр-Шевы открыт ситуационный центр для помощи заводам в случае обстрелов

Ассоциация производителей Израиля открывает ситуационный центр недалеко от Беэр-Шевы.



Центр предназначен для того, чтобы рабочие и грузы могли добраться до заводов на юге, несмотря на перекрытие дорог и ожидаемые ракетные обстрелы.



В ходе недавних операций блокпосты нанесли значительный экономический ущерб Израилю, когда заводы не могли работать.



Существует дополнительный риск того, что израильские заводы вблизи Газы будут рассматриваться партнерами за пределами Израиля как ненадежные, если они будут вынуждены закрыться.



Ситуационный центр также поможет производствам реагировать в случае ракетного удара.



