



Восстановление Газы оценивается в 20 миллиардов долларов

Ущерб от конфликта в Газе на сегодняшний день составляет около 20 миллиардов долларов, утверждает представитель торгового органа ООН,



Выступая в кулуарах заседания ООН в Женеве, Ричард Козул-Райт, директор торгового органа ЮНКТАД, сказал, что ущерб уже в четыре раза превышает тот, который был нанесен Газе во время семинедельной войны в 2014 году.



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"Мы говорим о примерно 20 миллиардах долларов, если это прекратится сейчас", - говорит он.



Ранее Козул-Райт заявил, что Газе потребуется новый "план Маршалла" для восстановления после войны, ссылаясь на американский план экономического восстановления Европы после Второй мировой войны.



По его словам, оценка в 20 миллиардов долларов основана на спутниковых снимках и другой информации, а для более точной оценки потребуется доступ специалистов в Газу.

