



"Восстание против Государства Израиль". Приговор арабскому погромщику

Окружной суд Хайфы приговорил к 15 годам тюремного заключения Мухаммада Мехди Агбарию, который был признан виновным в серии террористических актов, включая покушение на убийство, хранение и использование оружия, нападение и саботаж во время операции "Страж стен" в мае прошлого года.



"Мотивы и причины, по которым подсудимый совершил акт, являются отягчающими", - заявили судьи Ави Леви, Эран Котон и Эяль Баумгарт. "Поступок был частью националистического мировоззрения и восстания против правительства в Израиле", - отметили судьи.



Агбария, 36-летний строительный рабочий, окончивший десять классов школы, женатый и отец двоих детей был осужден по двум пунктам обвинения. Согласно первому обвинению, ночью во время одного из беспорядков, произошедших на перекрестке Эйн-Ибрагим на въезде в Умм-эль-Фахм, он несколько раз выстрелил из пистолета в полицейских, которые пытались останавливали толпу - те поджигали на месте шины и бросали камни в сотрудников сил безопасности. Из обвинительного заключения следует, что он хранил девятимиллиметровый пистолет FN, а также подходящие к нему боеприпасы в течение нескольких лет.



Согласно второму обвинению, сотрудники сил безопасности прибыли к его дому, чтобы арестовать его. Когда они подошли к двери дома, он подошел к куче черепицы, находившейся на крыше здания, где он прятался, взял тяжелую черепицу и бросил ее в них. Черепица ударилась и разбилась о голову сотрудника ШАБАКа, который, к счастью, был в каске. Части осколков черепицы попали в плечо и руку сотрудника ШАБАКа, а также в руку начальника участка в Умм-эль-Фахма, Ховава Ицхака. Сразу же после этого Агбария обрушил шквал плиток на других сотрудников службы безопасности, находившихся у дверей дома.





Судьи определили, что действия Агбарии представляют собой правонарушения, связанные с актом терроризма. Приговор показывает, что семья Мухаммада Агбария была разочарована его действиями и арестом - и его жена также испытывала глубокое разочарование в связи с его участием в этом деле. Сам он в своей последней речи перед судьями выразил сожаление о своих действиях и признал грубую ошибку. Он отметил большой ущерб, который он нанес своей семье, и добавил, что хотел бы как можно скорее вернуться в свой дом, чтобы растить детей и заботиться о своей семье.



"В демократическом обществе есть место демонстрациям, протестам и выражению своего мнения", - написали судьи в приговоре. " Но ни одно демократическое общество не может мириться с такие жестокими и неконтролируемыми актами насилия, как те, что совершил подсудимый, находящийся перед нами. Акты такого рода - не что иное, как акты неповиновения режиму и правительству. Они представляют собой попытку совершить правительственный переворот силой оружия. Эта причина также требует назначения сурового наказания и отражает намерение законодателя, когда он определил, что действия, совершенные по националистическим или расистским мотивам, заслуживают более сурового наказания".



Помимо реального тюремного срока, судьи также приговорили Агбарию к условному тюремному заключению и штрафу в размере десяти тысяч шекелей.