



Вопреки требованиям Бен-Гвира: палестинские флаги в Иерусалиме

В пятницу, 13 января, в Восточном Иерусалиме на акции протеста были замечены палестинские флаги, вопреки требованиям министра внутренней безопасности Итамара Бен-Габира.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



На демонстрации присутствовали, в том числе, депутаты от "Хадаш-Таал". Офер Касиф, присутствующий на акции, завернулся в палестинский флаг.



Параллельно проходила демонстрация с израильскими флагами. Информация о столкновениях или беспорядках не поступала.



"Приказ министра серьезно нарушает конституционные права на свободу выражения мнений, протестов и демонстраций, и все это противоречит закону. Размахивание палестинскими флагами в общественных местах является законным актом личного и национального самовыражения. В обществе, которое стремится к демократии, это право не должно нарушаться", - сказали в "Хадаш-Таал".



Напомним, что на неделе в рамках подготовки к субботней демонстрации полиция отказала Бен-Гвиру в конфискации палестинских флагов, объяснив тем, что нет законных оснований для таких действий.



В связи с этим министр попросил о встрече с юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миарой. Она пообещала рассмотреть его требование о запрете палестинских флагов, отметив, что “должна услышать позицию политических лидеров, прежде чем рассматривать какие-либо изменения в текущей политике”.