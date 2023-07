Вопли палестинцев об израильской “оккупации” – это оксюморон – мнение

Статья в The New York Times от 6 июля, посвященная последствиям конфликта в Дженине, начиналась с этой замечательной фразы: “Израильские военные заявили в среду, что они покинули оккупированный город Дженин в ПА после крупномасштабного вторжения”. Это то, что можно назвать оксюмороном – комбинацией противоречивых или несочетаемых слов.



Согласно словам NYT, Дженин “оккупирован” израильтянами, при этом израильтяне устроили “широкомасштабное вторжение” в город, из которого затем “ушли”. Судя по всему, никто в издании не заметил, что если израильтяне действительно “оккупируют” город, то они не будут вторгаться в него и уходить из него.



Когда-то израильтяне оккупировали Дженин. С 1967 по 1995 год, если быть точным. Городом управляли израильский военный губернатор и военная администрация. Израильские военные патрулировали улицы и следили за порядком. В рамках соглашения Осло II в 1995 году израильтяне вывели всю военную администрацию и войска из городов, где проживает 98% палестинских арабов. В их числе был Дженин. “Оккупация” закончилась конец, в буквальном смысле этого слова.



Но не для The New York Times. Еще трижды в той же статье о Дженине газета упомянула об “оккупации” Израилем палестинских территорий. В статье цитируется “бывший боевик” – то есть осужденный террорист – Нидаль Нагние, недовольный тем, что Палестинская администрация не смогла “защитить нас от оккупации”. У Нагние галлюцинации? Он каждое утро видит в Дженине израильские войска или израильского губернатора? Конечно, нет, ведь он живет в Дженине и знает, что израильтяне не оккупируют город.



Но слово “оккупация” не означает для Нидала Нагние и других палестинских арабов то, что оно означает для всех. Для них само существование Израиля является “оккупацией” какой-то части “Палестины”. На картах, которые ПА использует в своих офисах, школах и СМИ показан весь Израиль как “оккупированная Палестина”. В заявлениях лидеров палестинских арабов обычно используется слово “оккупация” с большой буквы вместо “Израиль”.



Они не используют слово “оккупация”, чтобы описать реальность палестинских арабов на местах. Они используют его как эвфемизм для государства Израиль, как способ сказать, что само существование Израиля является незаконной оккупацией арабской земли.



Пропалестинские американские журналисты заинтересованы в распространении мифа об “оккупации” Дженина и других городов. Потому что, если Израиль является “оккупантом”, то он и виноват в отсутствии мира на Ближнем Востоке. Если Израиль “оккупирует” арабскую территорию, тогда арабское насилие кажется оправданным или, по крайней мере, понятным. Если есть израильская “оккупация”, то еврейских жителей Иудеи и Самарии можно демонизировать, потому что они являются ее орудиями.



Несколько лет назад известный деятель американских левых евреев утверждал, что Израиль “оккупирует” палестинских арабов, сославшись на существование израильских КПП. Еще раз – несколько КПП на площади более 5000 кв. км, большинство которых расположены вдоль границ Израиля, чтобы не допустить террористов-смертников, как и КПП в любом аэропорту мира, которые не пускают террористов в самолеты.



Это не вопрос семантики. Это касается самой природы арабо-израильского конфликта сегодня. Это напоминает нам, что палестинско-арабская война против Израиля ведется не из-за “оккупации Дженина”, а скорее из-за “оккупации” Тель-Авива и Хайфы.



Стивен Флатов президентом “Религиозных сионистов Америки” и отец Алисы Флатов, убитой в палестинском теракте в 1995 году, автор книги “История отца: моя борьба за справедливость против иранского террора”.