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Вооруженное крыло НФОП разразилось угрозами после ликвидации террористов в Шхеме
07.07.2023 14:30 Алина Груднева

Вооруженное крыло НФОП разразилось угрозами после ликвидации террористов в Шхеме

Вооруженное крыло НФОП "Бригады Абу Али Мустафа" разразилось угрозами в адрес Израиля после ликвидации двух террористов в Шхеме.

Соответствующее заявление было обнародовано днем, 7 июля.

"Ответ на мученическую смерть двух наших бойцов и на все преступления Израиля будет незамедлительным", - пригрозили террористы.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал контртеррористическую операцию в Шхеме, отметив, что у террористов есть лишь два пути - в могилу или в тюрьму.
 

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