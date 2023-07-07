



Вооруженное крыло НФОП разразилось угрозами после ликвидации террористов в Шхеме

Вооруженное крыло НФОП "Бригады Абу Али Мустафа" разразилось угрозами в адрес Израиля после ликвидации двух террористов в Шхеме.



Соответствующее заявление было обнародовано днем, 7 июля.



"Ответ на мученическую смерть двух наших бойцов и на все преступления Израиля будет незамедлительным", - пригрозили террористы.



Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал контртеррористическую операцию в Шхеме, отметив, что у террористов есть лишь два пути - в могилу или в тюрьму.

