



Волонтеры ЗАКА шокированы увиденным после нападения ХАМАСа на Израиль

После разрушительных террористических актов, совершенных 7 октября 2023 г. в населенных пунктах, расположенных вблизи границы с сектором Газа, для ликвидации последствий катастрофы были немедленно мобилизованы группы быстрого реагирования. Среди них была и ЗАКА - известная в Израиле волонтерская организация, специализирующаяся на поиске жертв катастроф, поисково-спасательных работах и извлечении человеческих останков.



Йосси Ландау, руководитель операций ЗАКА в южном регионе Израиля, оказался в эпицентре этих мрачных событий. Он рассказал о том, что волонтеры увидели за прошедшую неделю..



"За последнюю неделю в моей команде было 65 человек, вместе мы вынесли более 670 тел. За последние 33 года я видел все. Я был во всем мире, если мы говорим о терактах и о стихийных бедствиях. Но я не видел ничего подобного, что мы нашли на границе с Газой."



"Большинство из 670 гражданских лиц были убиты выстрелами в спину без всякой причины, и большинство из них были молодыми людьми. Мы говорим о детях, о целых семьях, или заходим и видим две кучи детей, которые были застрелены со связанными за спиной руками и сожжены до смерти. ... Это больше, чем мы способны вынести."



