



Волонтер из Израиля: война выйдет на новый уровень

Израильтяне ожидают, что война, навязанная террористами ХАМАС, продлится продолжительное время.



Об этом в интервью УНИАН рассказала сооснователь благотворительного фонда NEXUS, волонтер из Израиля Ирена Лившиц.



"Мы ожидаем, что война займет достаточно много времени. Возможно, война выйдет на другой уровень. Как вы знаете, Штаты включились, подогнали авианосцы. Я надеюсь, это повлияет, и ситуация успокоится. Но может быть и наоборот - это вызовет еще более серьезную войну на всех фронтах. Уже были обстрелы со стороны Сирии, Ливана", - отметила волонтер.



По словам Лившиц, среди израильтян царит боевое настроение, перемешенное с глубоким трауром из-за гибели сотен людей от рук террористов.



"Все в глубоком трауре. Но это добавляет мотивации. Выбора нам не оставили. Плотно обсуждается сухопутная операция. Ведутся переговоры о создании чрезвычайного правительства национального единства, что позволит принимать решения гораздо более жесткие, без оглядки на оппозицию", - добавила она.