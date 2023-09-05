"Волнорез": задержаны около двух десятков палестинцев в Иудее и Самарии
В ночь на 5 сентября ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".
По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, в общей сложности были арестованы 19 разыскиваемых лиц по подозрению в причастности к террористической деятельности.
В лагере беженцев Нур А-Шамс рядом в Тулькармом силы безопасности уничтожили готовую к использованию бомбу в здании, которое использовалось в качестве штаб-квартиры террористов.
В лагере беженцев Аль-Амари у троих подозреваемых конфисковали детали для оружия, пистолет, патроны и другие боеприпасы. Во время рейда ЦАХАЛа вспыхнули беспорядки, в ходе которых палестинцы забросали израильских бойцов бутылками с "коктейлями Молотова" и камнями. В ответ был открыт огонь, в результате чего были зафиксированы попадания в бунтовщиков.
Среди израильских бойцов никто не пострадал. Арестованные и конфискованные средства ведения боевых действий переданы ШАБАКу.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 19 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון; במחנה הפליטים נור א-שמס השמידו הכוחות מטענים מוכנים לשימוש במבנה המשמש כמפקדה למבוקשים>> pic.twitter.com/ewaI7K216l— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 5, 2023