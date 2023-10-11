



Война в Газе подталкивает цены на нефть

В то время как боевые действия вызывают опасения относительно перебоев в поставках нефти, аналитики предупреждают, что в случае усиления санкций США в отношении Ирана на нефтяном рынке создастся дефицит.



Цены на нефть в среду выросли, так как инвесторы смирились с перспективой перебоев в поставках из-за войны на Ближнем Востоке.



Нефть марки Brent подорожала на 26 центов, или на 0,3%, до 87,91 долл. за баррель к 3.12 утра по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 17с, или 0,2%, до 86,14 долл. за баррель.



В понедельник цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 3,50 долл., поскольку военные действия вызвали опасения, что конфликт может распространиться за пределы Газы, но в ходе вторничной сессии они снизились.



Израиль производит мало сырой нефти, но рынки опасаются, что конфликт может разрастись и нанести ущерб ближневосточному предложению, усугубив ожидаемый дефицит до конца года.



Политический риск удерживает цены на нефть от дальнейшего падения.



Во вторник Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером, заявила, что совместно с партнерами активизирует усилия по предотвращению эскалации ситуации в секторе Газа и соседних районах, и подтвердила свою поддержку в стабилизации нефтяных рынков.