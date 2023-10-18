



Военный репортер: Мы не можем уступить, ХАМАС оправится и возобновит войну

Репортер и комментатор по военным вопросам и вопросам безопасности портала Walla! Амир Бухбут объяснил, почему ограничение сухопутной операции в Газе в конечном итоге приведет к нападению на Израиль со стороны Хизбаллы.



Бухубут пишет в твиттер: "Если США ограничат широкую наземную операцию ЦАХАЛа против ХАМАСа - Даеш в Газе, это станет приглашением для Хизбаллы атаковать Израиль, позволит ХАМАСу восстановится и начать новую войну в будущем".



Он добавил, что "этого не должно произойти. Израильское правительство и ЦАХАЛ должны настаивать на целях войны. Мы не должны уступать до тех пор, пока главы ХАМАСа не сдадутся или не будут разгромлены!"

