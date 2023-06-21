



Военные адвокаты: клип с бранящими Израиль солдатами тенденциозно смонтирован

Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Дорон Кадош сообщил первые подробности версии защиты солдат, арестованных после публикации видео, в котором они проклинают Израиль и прославляют террористов Дженина.



В заявлении военных адвокатов сообщается: "Видео было смонтировано тенденциозно, в большей части разговора подозреваемые выступали в защиту солдат ЦАХАЛа, уместно, чтобы наказание для них было только дисциплинарным, а не уголовным".