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Военные адвокаты: клип с бранящими Израиль солдатами тенденциозно смонтирован
21.06.2023 10:59 Аркадий Бочаровский

Военные адвокаты: клип с бранящими Израиль солдатами тенденциозно смонтирован

Военный корреспондент радио Галей ЦАХАЛ Дорон Кадош сообщил первые подробности версии защиты солдат, арестованных после публикации видео, в котором они проклинают Израиль и прославляют террористов Дженина.

В заявлении военных адвокатов сообщается: "Видео было смонтировано тенденциозно, в большей части разговора подозреваемые выступали в защиту солдат ЦАХАЛа, уместно, чтобы наказание для них было только дисциплинарным, а не уголовным".

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