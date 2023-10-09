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“Военное преступление”: Палестинцы в Газе возмущены отключением подачи воды
09.10.2023 20:51 Наталья Богинская

“Военное преступление”: Палестинцы в Газе возмущены отключением подачи воды

Министр инфраструктуры Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ прекратить подачу воды в Газу, где проживают около 2,3 миллиона человек. 

“То, что было в прошлом, уже не будет в будущем”, – сказал он.

Центр по правам человека "Аль-Мезан" в Газе выразил возмущение по поводу этого решения. 

“Это коллективное наказание против 2 миллионов палестинцев и военное преступление беспрецедентных размеров”, – говорится в заявлении.

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