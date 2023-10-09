



“Военное преступление”: Палестинцы в Газе возмущены отключением подачи воды

Министр инфраструктуры Израиля Исраэль Кац заявил, что отдал приказ прекратить подачу воды в Газу, где проживают около 2,3 миллиона человек.



“То, что было в прошлом, уже не будет в будущем”, – сказал он.



Центр по правам человека "Аль-Мезан" в Газе выразил возмущение по поводу этого решения.



“Это коллективное наказание против 2 миллионов палестинцев и военное преступление беспрецедентных размеров”, – говорится в заявлении.