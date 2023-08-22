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Военно-политический кабинет провел экстренное совещание
22.08.2023 16:48 Алина Груднева

Военно-политический кабинет провел экстренное совещание

Днем, 22 августа, военно-политический кабинет провел экстренное совещание из-за терактов в Иудее и Самарии.

Информацию об этом подтвердила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Военно-политический кабинет согласовал серию решений по борьбе с террористами", - сказано в сообщении.

Премьер-министр и министр обороны будут координировать усилия в этом направлении. Какие именно меры будут приняты, информация не раскрывается.

"Правительство поддерживает командиров и солдат ЦАХАЛа, а также сотрудников сил безопасности в их деятельности против террористов на благо безопасности граждан Израиля", — сообщили в канцелярии Нетаниягу.

Между тем, министр финансов Бецалель Смотрич призвал правительство одобрить строительство нового поселения в ответ на теракт возле Хеврона, в результате которого была убита израильтянка.

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