



Военно-политический кабинет провел экстренное совещание

Днем, 22 августа, военно-политический кабинет провел экстренное совещание из-за терактов в Иудее и Самарии.



Информацию об этом подтвердила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Военно-политический кабинет согласовал серию решений по борьбе с террористами", - сказано в сообщении.



Премьер-министр и министр обороны будут координировать усилия в этом направлении. Какие именно меры будут приняты, информация не раскрывается.



"Правительство поддерживает командиров и солдат ЦАХАЛа, а также сотрудников сил безопасности в их деятельности против террористов на благо безопасности граждан Израиля", — сообщили в канцелярии Нетаниягу.



Между тем, министр финансов Бецалель Смотрич призвал правительство одобрить строительство нового поселения в ответ на теракт возле Хеврона, в результате которого была убита израильтянка.