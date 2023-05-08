



Военная операция в Самарии неизбежна



Учитывая продолжающийся терроризм и оценку того, что ситуация в сфере безопасности вряд ли улучшится в ближайшее время, в последние недели высшие должностные лица служб безопасности обсуждали возможность изменения военной политики в Самарии, изменения, которое может включать даже начало крупномасштабной военной операции в этом районе.



Как стало известно газете "Исраэль Ха Йом", высшее руководство ЦАХАЛа разделилось во мнениях по вопросу о том, следует ли начинать крупномасштабную операцию в Самарии. ШАБАК поддерживает более агрессивную позицию и считает, что политика безопасности в Самарии должна быть пересмотрена. Министр обороны Йоав Галант еще не сформировал окончательного мнения по этому вопросу, а начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци Халеви также еще не выразил четкой позиции.



Возможность начала широкомасштабной военной операции в Самарии рассматривалась несколько раз в течение этого года в связи с продолжающимся насилием. Несколько месяцев назад, незадолго до всеобщих выборов, казалось, что ЦАХАЛ как никогда близок к началу крупномасштабной операции на севере ПА, и войскам уже было приказано начать подготовку к ней. Но смена правительства перетасовала колоду. Теперь, когда Рамадан закончился, а волна терроризма еще не отступила, этот вопрос снова встал на повестку дня.



Крупномасштабная военная операция - лишь один из обсуждаемых вариантов. Другой вариант - продолжать проводить нынешнюю политику ареста разыскиваемых лиц, которые считаются "тикающими бомбами". Третий вариант - это промежуточный вариант начала поэтапной операции в Самарии, которая каждый раз будет сосредоточена на разных секторах. Четвертый возможный вариант действий, который до сих пор не принес результатов, - попытаться укрепить Палестинскую автономию, чтобы она могла управлять более эффективно и уменьшить необходимость для Израиля действовать на палестинских территориях.



Представители служб безопасности, поддерживающие широкомасштабную операцию, говорят, что ее начало неизбежно, поскольку динамика эскалации, при которой один террорист вдохновляет других подражать ему, может в конечном итоге дорого обойтись Израилю. Их аргумент заключается в том, что неспособность Израиля заблаговременно начать военную операцию на севере автономии может привести к одному или нескольким серьезным терактам, которые заставят политическое руководство принять решение о начале операции. Их совет заключается в том, что Израилю лучше взять инициативу в свои руки заранее и избежать этого.

