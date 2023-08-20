



Водителю, подвозившему террориста, предъявлены обвинения

Полиция предъявила обвинение мужчине из центрального арабского города Тайбе за то, что он подвез палестинского террориста, устроившего в начале этого месяца смертельную стрельбу в Тель-Авиве.



Согласно обвинительному заключению, 36-летний Шади Ахмед Джабер, водитель маршрутного такси, подвез нескольких палестинцев, незаконно въехавших в Израиль, в том числе Камеля Абу Бакра, который позже 5 августа убил тель-авивского патрульного.



Абу Бакр заплатил Джаберу 100 шекелей за поездку из района, расположенного недалеко от барьера безопасности в Тель-Авив, говорится в обвинительном заключении.



Полиция сообщает, что Абу Бакр заранее договорился с водителем, чтобы его забрали.



Джабера обвиняют в умышленной незаконной перевозке палестинцев в Израиль, а также вождении автомобиля без прав, поскольку они были отозваны судом 1 января.



По словам представителей правоохранительных органов, его автомобиль был конфискован полицией и будет отобран государством.



