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Водителю, подвозившему террориста, предъявлены обвинения
20.08.2023 19:45 Ирина Демьянова

Водителю, подвозившему террориста, предъявлены обвинения

Полиция предъявила обвинение мужчине из центрального арабского города Тайбе за то, что он подвез палестинского террориста, устроившего в начале этого месяца смертельную стрельбу в Тель-Авиве.

Согласно обвинительному заключению, 36-летний Шади Ахмед Джабер, водитель маршрутного такси, подвез нескольких палестинцев, незаконно въехавших в Израиль, в том числе Камеля Абу Бакра, который позже 5 августа убил тель-авивского патрульного.

Абу Бакр заплатил Джаберу 100 шекелей за поездку из района, расположенного недалеко от барьера безопасности в Тель-Авив, говорится в обвинительном заключении.

Полиция сообщает, что Абу Бакр заранее договорился с водителем, чтобы его забрали.

Джабера обвиняют в умышленной незаконной перевозке палестинцев в Израиль, а также вождении автомобиля без прав, поскольку они были отозваны судом 1 января.

По словам представителей правоохранительных органов, его автомобиль был конфискован полицией и будет отобран государством.

 

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