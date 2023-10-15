



Во время рейда в Газе были обнаружены тела пропавших израильтян

В ходе рейда в Газу, проведенного в пятницу вечером, 13 октября, силами 7-й бронетанковой бригады, были обнаружены тела израильтян.



От сил, находящихся вблизи границы, поступили сообщения о "находках" вблизи границы.



По этим находкам было проведено расследование, в результате которого было принято решение о направлении в Газу крупных сил под командованием подполковника Шимона Путрабани.



После того как бригада окружила место, тела погибших были собраны и перевезены на израильскую территорию.