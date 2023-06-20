



Во время боя в Дженине ранен командир разведывательного батальона десантников

Министр обороны Йоав Галант прибыл в больницу "Рамбам" в Хайфе и посетил бойцов, получивших вчера, 19 июня, ранения в ходе операции по задержанию террористов в Дженине.



Во время его визита выяснилось, что командир разведывательного батальона бригады десантников, подполковник Н., был вчера легко ранен - но отказался от эвакуации в госпиталь и продолжал сражаться вместе со своими бойцами.



Министр Галант высоко оценил деятельность бойцов, которые "действовали под огнем в трудных условиях и проявили мужество и героизм". Галант объявил, что после этой акции "я дал указание всей системе безопасности, и во главе с ЦАХАЛом, пограничной полицией и ШАБАКа, перейти к инициативным и наступательным действиям - везде, где есть угроза израильским гражданам или солдатам. Мы доберемся до каждого террориста и сделаем все необходимое для защиты наших людей".



Министр обороны пожелал раненым скорейшего выздоровления и поблагодарил медперсонал за "самоотверженность и внимательное отношение к бойцам." Заместитель директора больницы "Рамбам", доктор Михаль Макмаль, сообщила, что "четверо раненых все еще госпитализированы, двое в состоянии средней тяжести и двое с легкими ранениями. Боец батальона "Окец" и его овчарка выписаны из больницы". В больнице "Эмек" в Афуле госпитализирован еще один боец с тяжелым ранением.

