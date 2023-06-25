



Во время беспорядков в палестинской деревне задержан солдат ЦАХАЛа

Солдат ЦАХАЛа был задержан полицией вечером 24 июня для допроса. Предполагается, что он участвовал в беспорядках против палестинцев в поселении Умм Сафа - об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Ночью также произошли столкновения между жителями Атерет в Биньямине и полицейскими, которые начали проверять автомобили на въезде в поселение. Некоторые водители были арестованы на месте.



В то же время министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал события - и дал понять: "даже в эти трудные времена, когда кровь кипит, нельзя брать закон в свои руки".



По данным служб безопасности, во время беспорядков в палестинской деревне около 60 поселенцев подожгли грузовик, 2 автомобиля и 2 дома. После поджога в районе возникло несколько пожаров в открытом поле. Позже палестинцы организовали массовые беспорядки,но были разогнаны ЦАХАЛем; несколько палестинцев получили легкие ранения.



Через несколько часов после этих событий руководители силовых структур, включая начальника генштаба Халеви и начальника полиции Шабтая, осудили их в совместном и чрезвычайном заявлении. "В последние дни на территориях Иудеи и Самарии были совершены жестокие нападения израильских граждан на невинных палестинцев. Эти нападения противоречат всем моральным и еврейским ценностям, а также являются националистическим терроризмом во всех отношениях, и мы обязаны бороться с ними", - пояснили они.