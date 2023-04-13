



Вместе с Насраллой: жители Израиля примут участие в мероприятиях "Дня Аль-Кудс"

В эти выходные по всему арабскому и исламскому миру и во многих других странах организуются международные мероприятия, посвященные "Дню Аль-Кудс". Они пройдут под лозунгом продолжения борьбы за “освобождение Палестины от Средиземного моря до реки Иордан”.



По случаю "Дня Аль-Кудс", который традиционно организует Исламская Республика Иран, будет проведена онлайн-конференция с участием руководителей исламских и палестинских террористических организаций во главе с Хасаном Насраллой, лидером Хизбаллы, Исмаилом Ханией, лидером ХАМАС, и Зиадом аль-Нахлой, лидером "Исламского джихада".



Также было сообщено, что в этой конференции планируют принять участие два жителя Израиля, а именно: Шейх Ихрама Сабри, глава Высшего мусульманского совета, который ранее выражал поддержку терроризму смертников и джихаду против Израиля, и архиепископ Аталла Хана, один из глав греческой христианской общины в Израиле, который также ранее выражал поддержку борьбе вооруженных палестинцев.



Организация Им Тирцу заявила, что "органы безопасности должны немедленно начать расследование и принять меры для выдвижения обвинений против израильских граждан, участвовавших в подстрекательской конференции. Всем ясно, что результаты подстрекательства мы все увидим в ближайшие дни по всему Израилю. Еще не поздно действовать, Сабри и Хана должны быть посажены в тюрьму!"