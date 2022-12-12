



Власти ПА запретили ХАМАСу отмечать годовщину основания в Иудее и Самарии

ХАМАС заявил, что силы безопасности Палестинской автономии запретили сторонникам группировки проводить митинги в Иудее и Самарии, чтобы отметить 35-ю годовщину основания группировки.



Об этом сообщае Jerusalem Post.



Запрет совпадает с продолжающимся преследованием сторонников и членов ХАМАС силами безопасности ПА.



"ХАМАС решительно осуждает силы безопасности Палестинской автономии за запрет празднования годовщины. Отчаянные попытки Палестинской автономии предотвратить деятельность ХАМАСа не приведут к удалению идеи сопротивления из сердец нашего народа", - заявили в террористической группировке.