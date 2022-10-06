



Власти ПА уговаривают террористов "Львиного логова" сдаться

Власти ПА предложили членам "Львиного логова" сдаться палестинским силам безопасности и распустить их вооруженную группу, которая несет ответственность за серию обстрелов солдат ЦАХАЛа и еврейских поселенцев в районе Шхема.



Взамен ПА попытается убедить Израиль прекратить преследование террористов, сообщает Jerusalem Post.



По информации палестинских источников, за последние несколько дней силы безопасности ПА вызвали членов семей некоторых боевиков и посоветовали им уговорить своих сыновей сложить оружие.



"Цель - положить конец феномену "Львиного логова", чтобы избежать катастрофы в Шхеме", - заявил источник.



Высокопоставленный палестинский чиновник заявил, что руководство ПА не позволит небольшой группе вооруженных людей втянуть палестинцев в крупную конфронтацию с Израилем.



"Члены семьи были предупреждены, что действия их сыновей могут дать Израилю повод для начала широкомасштабной военной операции в Шхеме, в ходе которой многие люди будут убиты или ранены", - заявил он.



В то же время губернатор Шхема Ибрагим Рамадан сообщил, что провел ряд встреч с членами группировки, пытаясь убедить их сдаться палестинским силам безопасности. Рамадан в интервью местной палестинской радиостанции сказал, что сказал боевикам, что палестинские силы безопасности защитят их, как только они подчинятся.



"Мое предложение остается в силе, если меня сейчас слышат. Если они придут, мы их защитим. У нас нет проблем. Мы можем найти решение с другой стороной", - подчеркнул Рамадан.



Губернатор отметил, что некоторые из террористов изъявили желание обдумать предложение.



"Некоторые из них сказали, что хотят обдумать это, а другие сказали, что нет. Это молодые люди, которые не осознают истинной ценности своей крови", - заявил Рамадан.



Напомним, что в Йом Кипур силы безопасности Израиля арестовали члена "Львиного логова". Арест был произведен в Шхеме, после интенсивного боя.