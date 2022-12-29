



Власти ПА пытаются помешать террористам проводить "парады"

Силы безопасности Палестинской автономии усилили давление на палестинских террористов в Иудее и Самарии, чтобы помешать им проводить публичные митинги и "парады".



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники.



Как утверждают источники, террористические демонстрации, большинство из которых проходили в Шхеме и Дженине, поставили палестинское руководство в неловкое положение перед западными донорами.



Источники добавили, что руководство ПА подверглось сильному давлению со стороны США и некоторых стран Европейского Союза, чтобы они приняли реальные меры, чтобы положить конец феномену боевиков, бродящих по улицам палестинских общин.



Палестинский чиновник в Рамалле отметил, что на данном этапе не было принято решения о применении силы для роспуска вооруженных групп или предотвращения проведения ими "военных парадов".