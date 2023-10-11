



Власти Газы предупредили жителей о прекращении электроснабжения

В ответ на нападение ХАМАС 7 октября министр обороны Израиля Йоав Галант в понедельник отдал приказ о "полной блокаде" сектора Газа, заявив, что прекратит поставки электроэнергии, продовольствия, воды и топлива, сообщает CNN.



Власти Газы предупредили в среду, что подача электроэнергии в контролируемый ХАМАСом прибрежный анклав полностью прекратится в течение нескольких часов, что ограничит возможность предоставления основных услуг.



Правительство анклава, контролируемое движением ХАМАС, выступило с заявлением: "Все основные услуги в Газе зависят от электричества, и их частичная работа с помощью генераторов будет невозможна из-за прекращения поставок топлива через въезд Рафах".



Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ (UNRWA) также заявило, что оно было вынуждено закрыть все 14 своих центров распределения продовольствия в Газе, и в результате полмиллиона человек перестали получать жизненно необходимую продовольственную помощь.