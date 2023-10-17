



Владимир Огрызко об отказе в визите Зеленскому в Израиль

Вчера стало известно, что, несмотря на визиты солидарности европейских политиков в Израиль, президенту Украины Владимиру Зеленскому в этом визите отказали, заявив,что “сейчас не время”.



Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко написал в своем Twitter-аккаунте:



Если это правда, то является еще одним свидетельством, что Нетаниягу чем-то связан с москвой. Он не хочет ее раздражать, хотя 100-процентно знает, что за зверствами ХАМАС стоят московиты. Мы должны это учитывать. Израиль играет в свою игру, которая совсем не обязательно выгодна нам.



Якщо це правда,то є ще одним свідченням, що Натаньяху чимось повʼязаний з москвою.Він не хоче її дратувати, хоча 100-відсотково знає,що за звірствами ХАМАС стоять московити.Маємо це враховувати.Ізраїль грає у свою гру, яка зовсім не обов’язково нам вигідна https://t.co/KdF86ddIJ4 — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) October 16, 2023

Напомним, что вчера у Биньямина Нетаниягу прошел разговор с путиным.