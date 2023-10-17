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Владимир Огрызко об отказе в визите Зеленскому в Израиль
17.10.2023 07:54 Катя Шульц

Владимир Огрызко об отказе в визите Зеленскому в Израиль

Вчера стало известно, что, несмотря на визиты солидарности европейских политиков в Израиль, президенту Украины Владимиру Зеленскому в этом визите отказали, заявив,что “сейчас не время”.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко написал в своем Twitter-аккаунте:

Если это правда, то является еще одним свидетельством, что Нетаниягу чем-то связан с москвой. Он не хочет ее раздражать, хотя 100-процентно знает, что за зверствами ХАМАС стоят московиты. Мы должны это учитывать. Израиль играет в свою игру, которая совсем не обязательно выгодна нам.


Напомним, что вчера у Биньямина Нетаниягу прошел разговор с путиным.
 

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