



Владелец гаража, в котором убили евреев: я бы переломал террористу руки и ноги



Луаи Халаби, владелец гаража "Карадж Абу Хаттаб" в Хаваре, где в субботу две недели назад в результате теракта были убиты Шай и Авиад Нигеркер, дал интервью газете Исраэль Ха Йом.



Он заявил, что между ним и террористом, убившим этих двоих, нет никакой связи, и сказал, что в момент теракта его в гараже не было. "Мне позвонила жена и сказала, что в доме нет электричества. Я поехал в деревню, чтобы разобраться с этим, а своего сотрудника оставил в гараже", - вспоминает он.



"В это время мне звонит мой сотрудник и говорит, что в гараже началась стрельба. Я сел в машину и поехал обратно в сторону Хавары, но КПП там был закрыт. Я позвонил в полицию и сообщил, что являюсь владельцем гаража, после чего мне открыли дорогу.



"Когда я приехал, там уже были военные, у меня там хорошие и четкие камеры, они все вынесли и сняли на видео. До этого момента я не знал, кто был убит - арабы или евреи", - говорит Халаби. По его словам, около полугода назад отец и брат террориста приезжали к нему в гараж чинить машину, но он с ним не был знаком.



Халаби был арестован после нападения и отпущен по окончании расследования. Теперь он рассказывает о минутах, предшествовавших теракту, и о разговоре, который состоялся между террористом и работником гаража, когда Шай и Авиад ждали, когда их машину обслужат.



"Террорист вошел в гараж, осмотрелся, повернулся к моему работнику и сказал ему: Я пытался поговорить с этими двумя, но они не отвечают, не говорят. Тогда сотрудник сказал ему: Как же они будут говорить, они же не понимают арабского языка. Тогда террорист спросил: Где Абу Хаттаб (прозвище владельца гаража), и сотрудник ответил: Не здесь. Почему? Тогда он заявил, что его машина сломалась и он хочет привезти ее на ремонт", - рассказывает Халаби.



Позже террорист спросил, есть ли вода. Работник гаража ответил утвердительно, и он пошел в дом, чтобы попить. По словам Халаби, работник рассказал, что террорист нес на спине сумку и выглядел напряженным. "Что-то в его лице, манере говорить было немного странным, как будто он чего-то боялся".



"Если бы я был там, я бы сломал ему ноги и руки, мне не нужны проблемы в моем бизнесе, в месте, где я зарабатываю на жизнь и в которое я вложил несколько сотен тысяч шекелей", - говорит Луи. "С тех пор как это случилось, никто не приходит в мой гараж, люди волнуются, и работа остановилась, нет клиентов. У меня много знакомых и друзей-евреев, они звонят мне и говорят, что боятся приходить чинить свою машину". Он также заявил, что если ситуация не изменится, то он будет вынужден перенести свой бизнес в другое место.