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Видео: за минуту снесены 12 высотных зданий ХАМАСа
13.10.2023 08:34 Аркадий Бочаровский

Видео: за минуту снесены 12 высотных зданий ХАМАСа



ЦАХАЛ атаковал многие военные объекты ХАМАС на территории  Газы, в том числе 12 высотных зданий, где была создана военная инфраструктура террористической организации. Эти 12 зданий были атакованы при полной синхронности действий истребителей, за одну минуту.

Подполковник Э., командир 133-й эскадрильи, руководивший атакой на здания, сказал: "Атаки эскадрильи в секторе Газа вывели из строя жизненно важные объекты противника и тем самым нанесли ему существенный ущерб. Мы будем продолжать защищать народ Израиля и атаковать мощно и точно".

Одновременно с атаками на здания на территории сектора Газа были ликвидированы три боевика - минометный расчет ХАМАСа. Они были убиты на севере Газы, откуда велся минометный обстрел территории Государства Израиль.
 

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