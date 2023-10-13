



Видео: за минуту снесены 12 высотных зданий ХАМАСа





ЦАХАЛ атаковал многие военные объекты ХАМАС на территории Газы, в том числе 12 высотных зданий, где была создана военная инфраструктура террористической организации. Эти 12 зданий были атакованы при полной синхронности действий истребителей, за одну минуту.



Подполковник Э., командир 133-й эскадрильи, руководивший атакой на здания, сказал: "Атаки эскадрильи в секторе Газа вывели из строя жизненно важные объекты противника и тем самым нанесли ему существенный ущерб. Мы будем продолжать защищать народ Израиля и атаковать мощно и точно".



Одновременно с атаками на здания на территории сектора Газа были ликвидированы три боевика - минометный расчет ХАМАСа. Они были убиты на севере Газы, откуда велся минометный обстрел территории Государства Израиль.

