Видео: вооруженные террористы "Хизбаллы" патрулируют границу
Вооруженные террористы "Хизбаллы" патрулируют границу в районе Верхней Галилеи с ливанской стороны.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
Армия обороны Израиля проинформирована о ситуации. На границу были отправлены дополнительные силы, чтобы следить за действиями террористов.
На прошлой неделе начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел оценку ситуации. Ему рассказали о происходящем на границе. Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности из-за провокаций террористов.
תיעוד מגבול ישראל-לבנון: פעילי חיזבאללה חמושים ולבושי מדים ערכו הבוקר סיור על הגבול, ליד מושב דובב שבגליל העליון@ItayBlumental pic.twitter.com/T4GwEX0VTx— כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2023