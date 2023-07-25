



Видео: вооруженные террористы "Хизбаллы" патрулируют границу

Вооруженные террористы "Хизбаллы" патрулируют границу в районе Верхней Галилеи с ливанской стороны.



Соответствующее видео опубликовано в Twitter.



Армия обороны Израиля проинформирована о ситуации. На границу были отправлены дополнительные силы, чтобы следить за действиями террористов.



На прошлой неделе начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел оценку ситуации. Ему рассказали о происходящем на границе. Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности из-за провокаций террористов.

