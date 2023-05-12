Видео удара по дому в Бейт-Лахии
В сети показали видео удара израильскими ВВС по дому в Бейт-Лахии на севере Газы.
Согласно сообщениям палестинцев, за последний час израильские ВВС нанесли удар по ряду домов в Газе, которые, как предполагается, использовались членами палестинского "Исламского джихада".
Информация о пострадавших или ликвидированных пока что не поступала. Между тем, в СМИ появилась информация о том, что уничтожен дом высокопоставленного представителя террористической организации.
لحظة قيام طائرات الاحتلال بقصف منزلاً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/RmpmnwYbSR— وكالة الرأي (@alrayps) May 12, 2023