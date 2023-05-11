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Видео удара ЦАХАЛа по позициям террористов в Газе
11.05.2023 16:27 Алина Груднева

Видео удара ЦАХАЛа по позициям террористов в Газе

В сети показали видео, на котором запечатлен момент удара ЦАХАЛом по позиции "Исламского джихада" на юге Газы.

Уточняется, что это - момент атаки в сельскохозяйственных районах недалеко от города Рафах.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что возобновила удары по позициям террористической организации "Исламский джихад" в Газе.
 

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