Видео удара ЦАХАЛа по позициям террористов в Газе
В сети показали видео, на котором запечатлен момент удара ЦАХАЛом по позиции "Исламского джихада" на юге Газы.
Уточняется, что это - момент атаки в сельскохозяйственных районах недалеко от города Рафах.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что возобновила удары по позициям террористической организации "Исламский джихад" в Газе.
תיעוד פלסטיני: צה"ל תוקף בדרום רצועת עזה, בשטחים חקלאיים סמוך לעיר רפיח @GalAharonovich @gal_sade pic.twitter.com/5zZy4aDKcB— כאן חדשות (@kann_news) May 11, 2023