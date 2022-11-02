



Видео: теракт в Бейт-Хорон

В результате террористической атаки на въезде в Бейт-Хорон тяжело ранен молодой израильтянин.



Палестинский водитель, превысивший скорость, и совершивший автомобильный теракт нейтрализован. Инцидент произошел в районе Бейт-Хорон, недалеко от контрольно-пропускного пункта Маккабим.



По всей видимости, это автомобиль, который пытался наехать на людей, находившихся на КПП возле Бейт-Хорона, но благодаря быстрой реакции солдат, находившихся поблизости, удалось предотвратить атаку. Силы MDA уже направляются для оказания ему медицинской помощи. Благодаря массированному развертыванию сил безопасности удалось быстро отреагировать и нейтрализовать угрозу до того, как он совершил нападение.

