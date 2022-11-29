



Видео: спецназ арестовал террориста в Дженине посреди бела дня



Бойцы подразделения спецназа МАГАВа арестовали разыскиваемого террориста в центре Дженина днем 29 ноября.



Арест был произведен подразделением Мистаравим в рамках по пресечению террора на территории Иудеи и Самарии.



Арестованный, Насер Ганем, ранее отсидел в израильской тюрьме в содействие террористической деятельности. Получив оперативную информацию, бойцы средь бела дня арестовали разыскиваемого и передали его для допроса в ШАБАК.



Этот арест произошел в Дженине одновременно с беспорядками в деревне Мурир в районе Рамаллы, во время которых был убит Раад Рази Несан, 21-летний житель деревни. Он, по данным палестинских источников, принадлежал к аппарату военной разведки Палестинской автономии. Это уже четвертый палестинец, убитый в столкновениях с силами безопасности менее чем за сутки.

