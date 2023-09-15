



Видео попытки подрыва забора безопасности на границе с Газой

Беспорядки на границе с Газой, вспыхнувшие вечером, 15 сентября, набирают обороты.



й канал израильского ТВ показал видео, на котором запечатлено, как палестинцы размещают взрывное устройство, чтобы устроить подрыв возле забора безопасности.

По данным арабских СМИ, около 10 бунтовщиков получили ранения, когда ЦАХАЛ применял средства для разгона толпы.



Также сообщается, что в ходе атаки Армии обороны Израиля на военную позицию ХАМАСа на севере Газы пострадали три террориста.

