



Видео: подрыв придорожных фугасов в Дженине

По уточненным данным в Дженине шесть бойцов ЦАХАЛа получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.



Ранения были получены во время спасательной операции после того, как террористы опознали секретную группу спецназа, арестовавшую двух разыскиваемых лиц.



Из-за масштабов перестрелки ЦАХАЛ начал спасательную операцию, в ходе которой пришлось направить в район подкрепление, в том числе военный бульдозер. Во время спасательной операции против израильских машин были использованы мощные заряды. Два из них пробили броню, в результате чего солдаты получили ранения.



Террористы разместили заряды у дороги и подготовили засаду в сочетании со стрельбой, поэтому при спасении возникли трудности. Первый заряд был выпущен по силам ЯСАМ. Изучается возможность того, что броня бронетранспортера была пробита противотанковой ракетой. Другой заряд был выпущен по машине "Пантера", которая также была повреждена. Наконец, военные машины прибыли на перекресток Джалма, где их ждали машина скорой помощи и вертолет для эвакуации бойцов в больницы.



تغطية صحفية: "تفجير عبوة شديدة الانفجار في آلية عسكرية أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال في جنين". pic.twitter.com/EyRSONva2L — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 19, 2023