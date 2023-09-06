



Видео: подрыв фугаса на границе с Газой



В израильских СМИ опубликована запись камер наблюдения на границе с Газой.



На записи - детонация взрывного устройства у пограничных заграждений, установленного ранее на этом участке в ходе массовых беспорядков.



Взрыв был произведен в момент приближения к данному участку патруля ЦАХАЛа.



תיעוד: פיצוץ מטען חבלה על גדר הגבול עם רצועת עזה במהלך הפרות הסדר שנערכו מוקדם יותר במקום@Itsik_zuarets pic.twitter.com/xBNjcHiT49 — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2023

تغطية صحفية: "ثأراً للحرائر .. توثيق لانفجار عبوة ناسفة شمال قطاع غزة خلال مواجهات الشباب الثائر مع الاحتلال اليوم". pic.twitter.com/fJmIRInMes — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 5, 2023

Во вторник, 5 сентября, десятки палестинцев устроили беспорядки в секторе Газа на границе с Израилем, приведя в действие большое взрывное устройство, свидетельствуют кадры.В заявлении ЦАХАЛа говорится, что в ответ солдаты применили против участников беспорядков средства для разгона толпы, а в некоторых случаях открыли снайперский огонь.По словам представителей ЦАХАЛа, десятки участников беспорядков привели в действие несколько взрывных устройств и бросали гранаты в сторону пограничного барьера в северной части границы с Газой.Никто из солдат не пострадал, говорится в заявлении ЦАХАЛа. Сообщений о пострадавших с палестинской стороны также не поступало.На кадрах, распространенных палестинскими СМИ, видно, как на заграждении срабатывает большое взрывное устройство. На другом видеоролике, распространенном в интернете с тепловизионных камер ЦАХАЛа, видно, что взрыв произошел с израильской стороны границы.