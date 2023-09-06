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Видео: подрыв фугаса на границе с Газой
06.09.2023 06:41 Аркадий Бочаровский

Видео: подрыв фугаса на границе с Газой


В израильских СМИ опубликована запись камер наблюдения на границе с Газой.

На записи - детонация взрывного устройства у пограничных заграждений, установленного ранее на этом участке в ходе массовых беспорядков.

Взрыв был произведен в момент приближения к данному участку патруля ЦАХАЛа.
 


Во вторник, 5 сентября,  десятки палестинцев устроили беспорядки в секторе Газа на границе с Израилем, приведя в действие большое взрывное устройство, свидетельствуют кадры.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что в ответ солдаты применили против участников беспорядков средства для разгона толпы, а в некоторых случаях открыли снайперский огонь.

По словам представителей ЦАХАЛа, десятки участников беспорядков привели в действие несколько взрывных устройств и бросали гранаты в сторону пограничного барьера в северной части границы с Газой.
 


Никто из солдат не пострадал, говорится в заявлении ЦАХАЛа. Сообщений о пострадавших с палестинской стороны также не поступало.

На кадрах, распространенных палестинскими СМИ, видно, как на заграждении срабатывает большое взрывное устройство. На другом видеоролике, распространенном в интернете  с тепловизионных камер ЦАХАЛа, видно, что взрыв произошел с израильской стороны границы.


 

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