



Видео: израильские силы в доме террориста

Минувшей ночью силы безопасности идентифицировали дом террориста, атаковавшего в Неве-Яаков.



Палестинцы сообщили, что были арестованы 15 молодых людей, пришедших в дом террориста Хаири Алькама, убившего семь человек во время нападения в Иерусалиме прошлой ночью.



Арест этих 15 человек произошел после того, как родители террориста были задержаны для проведения расследования - и одновременно с попытками жителей района А-Тор, откуда родом террорист, затруднить доступ сил безопасности к дому террориста путем запуска фейерверков.



#شاهد .. قوات الاحتلال تعتقل 15 شاباً كانوا متواجدين في منزل عائلة الشـ.ـ&ـ.ـيد خيري عـ.ـلقم ببلدة الطور في القدس المحتلة. pic.twitter.com/t6XiZLPRgR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 28, 2023