Видео: израильские силы в доме террориста
Минувшей ночью силы безопасности идентифицировали дом террориста, атаковавшего в Неве-Яаков.
Палестинцы сообщили, что были арестованы 15 молодых людей, пришедших в дом террориста Хаири Алькама, убившего семь человек во время нападения в Иерусалиме прошлой ночью.
Арест этих 15 человек произошел после того, как родители террориста были задержаны для проведения расследования - и одновременно с попытками жителей района А-Тор, откуда родом террорист, затруднить доступ сил безопасности к дому террориста путем запуска фейерверков.