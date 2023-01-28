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Видео: израильские силы в доме террориста
28.01.2023 09:21 Аркадий Бочаровский

Видео: израильские силы в доме террориста

Минувшей ночью силы безопасности идентифицировали дом террориста, атаковавшего в Неве-Яаков.

Палестинцы сообщили, что были арестованы 15 молодых людей, пришедших в дом террориста Хаири Алькама, убившего семь человек во время нападения в Иерусалиме прошлой ночью.

 Арест этих 15 человек произошел после того, как родители террориста были задержаны для проведения расследования - и одновременно с попытками жителей района А-Тор, откуда родом террорист, затруднить доступ сил безопасности к дому террориста путем запуска фейерверков.
 

 

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