



Видео из Кирьят-Арба: террорист сбит машиной офицера безопасности

Опубликованы новые подробности террористической атаки в Кирьят-Арба минувшей ночью.



Один человек был убит и четверо получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в районе Кирьят-Арба. Один из раненых, медик MDA Офер Охана, был эвакуирован в тяжелом состоянии. Еще один раненый был эвакуирован в состоянии средней тяжести, а еще двое - в легком состоянии. Террорист был убит. Личность убитого пока не разглашается.



Расследование инцидента показало, что террорист приехал на машине к въезду в район Авот и открыл огонь по двум жителям Кирьят-Арбы, находившимся в продуктовом магазине - находившиеся там отец и его сын были ранены в результате стрельбы. На место происшествия были вызваны люди из отряда быстрого реагирования Кирьят-Арбы, и террорист, ожидавший на месте происшествия, открыл по ним огонь. Один из волонтеров наехал на террориста в его автомобиле, а солдат в увольнении из 51-го батальона Бригад Голани застрелил террориста.

