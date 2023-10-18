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Видео: ХАМАС въезжает в Сдерот, отец закрыл своим телом дочь
18.10.2023 13:25 Аркадий Бочаровский

Видео: ХАМАС въезжает в Сдерот, отец закрыл своим телом дочь

В израильских СМИ опубликована видео камер наружного наблюдения во  рейда ХАМАСа в Сдероте 7 октября.


На видео, полученных с дорожной камеры в Сдероте, запечатлены моменты въезда в город хорошо набитых террористами  "Тойот" ХАМАСа, одна из которых оснащена крупнокалиберным пулеметом.

На развязку въехал первый автомобиль, затем с другого направления - черная израильская гражданская машина. Гражданский автомобиль, не заметивший первый пикап ХАМАС, в панике после того, как увидел второй пикап и срывается с места.
Отец немедленно выбежал из машины в противоположном направлении вместе с дочерью и столкнулся с первым автомобилем ХАМАС, который свернул на площадь, чтобы атаковать их.

Отец (виден за деревом) прикрывает дочь, пока боец ХАМАС ведет огонь.

Мы видим, что дочь убегает обратно в машину без отца. Его судьба нам неизвестна, но, похоже, он спас ей жизнь.


 

 

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