



Видео: ХАМАС въезжает в Сдерот, отец закрыл своим телом дочь

В израильских СМИ опубликована видео камер наружного наблюдения во рейда ХАМАСа в Сдероте 7 октября.





На видео, полученных с дорожной камеры в Сдероте, запечатлены моменты въезда в город хорошо набитых террористами "Тойот" ХАМАСа, одна из которых оснащена крупнокалиберным пулеметом.



На развязку въехал первый автомобиль, затем с другого направления - черная израильская гражданская машина. Гражданский автомобиль, не заметивший первый пикап ХАМАС, в панике после того, как увидел второй пикап и срывается с места.

Отец немедленно выбежал из машины в противоположном направлении вместе с дочерью и столкнулся с первым автомобилем ХАМАС, который свернул на площадь, чтобы атаковать их.



Отец (виден за деревом) прикрывает дочь, пока боец ХАМАС ведет огонь.



Мы видим, что дочь убегает обратно в машину без отца. Его судьба нам неизвестна, но, похоже, он спас ей жизнь.





