



Видео: бульдозер ЦАХАЛа сносит улицу в Дженине



Палестинцы опубликовали видеозаписи работы бульдозера ЦАХАЛа D9 в лагере беженцев в Дженине. Его роль двояка: во-первых, открыть альтернативные маршруты и не использовать известные и хорошо знакомые дороги, где террористы могут заложить заряды и устроить засады.



Во-вторых, цель состоит в том, чтобы обнажить местность немного вглубь земли, и поразить заряды, которые, возможно, все-таки были заряжены. D9 известен в ЦАХАЛе как "Дуби", и в прошлом использовался в Газе для расчищения подъездов и создания земельных завалов для прикрытия солдат.

