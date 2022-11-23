



Видео: автобус маршрута №67 на месте теракта в Рамот

В результате комбинированного теракта, произошедшего сегодня утром 23 ноября в двух местах в Иерусалиме, один человек погиб и еще 18 получили ранения.



Моти, водитель автобуса линии №67А, который находился рядом с местом происшествия в Рамот, вспоминает: "Я забирал пассажиров с остановки. Как только я начал движение, мы услышали взрыв снаружи. Была истерия. Люди кричали. На остановке было очень много народу. Один из пассажиров спросил меня, какой номер линии. Я видел дым".



Автобус сильно поврежден осколками.

