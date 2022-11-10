



Видео: арест террориста, замешанного в убийстве солдата ЦАХАЛа

10 ноября утром в Дженине после перестрелки силы безопасности арестовали Садаки Мараи, разыскиваемого из банды, убившей солдата Ноама Раза.



Садаки Мараи - высокопоставленный террорист из города Дженин, который участвовал в серии нападений со стрельбой на силы ЦАХАЛа. В ходе операции силы нейтрализовали боевика, который бросил в них взрывное устройство, по сообщениям палестинцев он был убит.



ЦАХАЛ заявил, что совместная операция была проведена ЯМАМ, патруля "Нахаль" и спецназа МАГАВа и началась после получения разведывательной информации от ШАБАКа.Перед арестом Мараи отправил своим друзьям запись, в которой сообщил, что армия окружает его дом. В состав вооруженной группы, отряда, убившего покойного бойца Ноама Раза, помимо Садаки Марая входил также Фарук Салама, который был арестован на прошлой неделе - и одновременно с ним был арестован еще один член банды.