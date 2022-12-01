Вьетнам поддержал "независимость" ПА
Вьетнам поддержал "независимость" ПА и призывает мировое сообщество поступить также.
Такое заявление на Генассамблее ООН сделал постпред страны Донг Хоанг Джанг.
Дипломат выразил обеспокоенность по поводу насилия в Иудее и Самарии.
Он подтвердил позицию Вьетнама в отношении того, что палестинский вопрос должен решаться на основе международного права и соответствующих резолюций ООН.
Посол также подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для переговоров и недопущения любых действий, осложняющих ситуацию.