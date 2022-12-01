



Вьетнам поддержал "независимость" ПА

Вьетнам поддержал "независимость" ПА и призывает мировое сообщество поступить также.

Такое заявление на Генассамблее ООН сделал постпред страны Донг Хоанг Джанг.

Дипломат выразил обеспокоенность по поводу насилия в Иудее и Самарии.

Он подтвердил позицию Вьетнама в отношении того, что палестинский вопрос должен решаться на основе международного права и соответствующих резолюций ООН.

Посол также подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для переговоров и недопущения любых действий, осложняющих ситуацию.