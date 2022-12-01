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Вьетнам поддержал "независимость" ПА
01.12.2022 19:38 Алина Груднева

Вьетнам поддержал "независимость" ПА

Вьетнам поддержал "независимость" ПА и призывает мировое сообщество поступить также.

 
Такое заявление на Генассамблее ООН сделал постпред страны Донг Хоанг Джанг.
 
Дипломат выразил обеспокоенность по поводу насилия в Иудее и Самарии. 
 
Он подтвердил позицию Вьетнама в отношении того, что палестинский вопрос должен решаться на основе международного права и соответствующих резолюций ООН.
 
Посол также подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для переговоров и недопущения любых действий, осложняющих ситуацию.

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