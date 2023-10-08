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Вертолеты спасли сотни раненых
08.10.2023 20:37 Аркадий Бочаровский

Вертолеты спасли сотни раненых

118-я, 123-я и 124-я и эскадрильи были задействованы в работе по эвакуации раненых, спасению и переброске сил для выполнения различных задач во взаимодействии с другими силовыми и спасательными структурами.

Были эвакуированы более 180 раненых.
 



В сложных условиях боевых действий на территории Израиля с борта вертолетов были проведены десятки операций по эвакуации сотен раненых - мирных жителей и бойцов. Под боевым огнем вертолеты перебрасывают спасателей в населенные пункты для оказания помощи их жителям и борьбы с террористами.

Пилот 118-й эскадрильи и бывший командир эскадрильи полковник А. сказал: "Перед нами стоит задача по спасению людей и оказанию помощи боевым силам, действующим в этом районе - как на суше, так и на море и в воздухе. Мы понимали важность этой задачи и риск, связанный с ее выполнением".

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