



Вертолеты спасли сотни раненых

118-я, 123-я и 124-я и эскадрильи были задействованы в работе по эвакуации раненых, спасению и переброске сил для выполнения различных задач во взаимодействии с другими силовыми и спасательными структурами.



Были эвакуированы более 180 раненых.



טייסת 'היסעור' (118) וטייסות 'הינשוף' (123 ו-124) עוסקות ביומיים האחרונים במלאכת פינוי פצועים, חילוץ והטסת כוחות לביצוע משימות שונות, בשיתוף גופי הביטחון והחילוץ הנוספים pic.twitter.com/TzsPzF5tTp — Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023

В сложных условиях боевых действий на территории Израиля с борта вертолетов были проведены десятки операций по эвакуации сотен раненых - мирных жителей и бойцов. Под боевым огнем вертолеты перебрасывают спасателей в населенные пункты для оказания помощи их жителям и борьбы с террористами.Пилот 118-й эскадрильи и бывший командир эскадрильи полковник А. сказал: "Перед нами стоит задача по спасению людей и оказанию помощи боевым силам, действующим в этом районе - как на суше, так и на море и в воздухе. Мы понимали важность этой задачи и риск, связанный с ее выполнением".