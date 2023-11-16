Новости » Арабо-израильский конфликт
Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель прибывает с визитом в Израиль
16.11.2023 01:30 Катя Шульц

Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель прибывает с визитом в Израиль

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибудет в четверг 16 ноября с визитом в Израиль. Он встретится с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и с семьями заложников.

Накануне своего визита Жозеп Боррель в частности заявил: “ЕС повторяет свой призыв к ХАМАСу немедленно и без всяких условий освободить заложников. Критически важно, чтобы  Международный комитет Красного Креста получил доступ к заложникам. ЕС осуждает использование больниц и гражданского населения в качестве щита ХАМАСа. “

На встречах будут обсуждаться также перспективы политического урегулирования.

"Чтобы способствовать политической динамике и подготовиться к дню, который наступит послезавтра, я отправляюсь с визитом в Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Иорданию,” - сказал накануне визита Верховный комиссар ЕС.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы