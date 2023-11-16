



Верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель прибывает с визитом в Израиль

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибудет в четверг 16 ноября с визитом в Израиль. Он встретится с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и с семьями заложников.



Накануне своего визита Жозеп Боррель в частности заявил: “ЕС повторяет свой призыв к ХАМАСу немедленно и без всяких условий освободить заложников. Критически важно, чтобы Международный комитет Красного Креста получил доступ к заложникам. ЕС осуждает использование больниц и гражданского населения в качестве щита ХАМАСа. “



На встречах будут обсуждаться также перспективы политического урегулирования.



"Чтобы способствовать политической динамике и подготовиться к дню, который наступит послезавтра, я отправляюсь с визитом в Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Иорданию,” - сказал накануне визита Верховный комиссар ЕС.

