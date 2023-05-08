



Вербовщик “Хизбаллы” в Сирии возобновляет деятельность после задержания шпиона

Боевик “Хизбаллы” в Сирии, которому поручено вербовать местных жителей для сбора разведданных об Израиле, возобновил свою деятельность после ареста одного из шпионов.



26-летний Гейт Абдулла был арестован в январе ЦАХАЛом после того, как проник на территорию Израиля из Сирии, и позже ему было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу ливанской террористической группировки.



ЦАХАЛ заявил, что Абдулла был частью так называемого “Голанского досье”, заговора “Хизбаллы”, который включает в себя сбор разведывательных данных и вербовку оперативников, но также имеет в своем распоряжении оружие, а именно взрывчатку, легкое оружие, пулеметы, противотанковые средства и ракеты.



По сообщению Kan, Абдулла был завербован членом “Хизбаллы”, известным под военным псевдонимом Абу Али, который отвечает за вербовку шпионов на юге Сирии. Сообщается, что Абу Али пытался говорить на сирийском арабском языке, чтобы скрыть свое ливанское происхождение, и утверждал, что он офицер сирийской разведки. Абдулла сказал во время допроса, что Абу Али легко прошел через контрольно-пропускные пункты сирийского правительства, подчеркнув свободу передвижения, которую режим Асада предоставляет “Хизбалле”.



Чтобы завербовать местных сирийцев, он давал новобранцам, таким как Абдулла, большое количество продуктов, учитывая их бедность, чтобы использовать их в качестве шпионов. Так Абдулла согласился сфотографировать позиции ЦАХАЛа в обмен на провизию.



Kan сообщил, что после ареста Абдуллы Абу Али ушел в подполье, но, похоже, недавно возобновил свою деятельность на юге Сирии.