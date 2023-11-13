



Великобритания поддерживает наступление Израиля

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News поддержал продолжающееся наступление и высоко оценил усилия Израиля по эвакуации мирных жителей с поля боя, добавив, что из-за использования ХАМАСом "живых щитов" в войне в конечном итоге будут погибать невинные люди.



"Когда Британия бомбила Дрезден, погибло 35 тыс. человек", - сказал он, имея в виду бомбардировки немецкого города во время Второй мировой войны. "Люди гибнут на войне. Когда у вас есть такая организация, как ХАМАС, которая прикрывается гражданским населением, это очень печально, что некоторые люди погибнут".



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"Если бы Британия подверглась нападению террористов, которые пришли бы и убивали людей, отрезали головы, и мы бы знали, куда ушли эти террористы, никто бы не сказал Британии: "Просто перестаньте преследовать их".

